Щоб порівняти потребу в госпіталізації серед підлітків у через коронавірус і грип, науковці скористалися даними системи епіднагляду FluSurv-NET в 13 штатах.

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Як відбувалось дослідження

Вони зібрали інформацію про лікування в стаціонарі дітей 12 – 17 років з підтвердженим COVID-19 і зіставили їх з показниками трьох сезонних спалахів грипу починаючи з 2017 року.

Аналіз показав, що сукупна частота госпіталізацій через COVID-19 в період з 1 жовтня минулого року по квітень 2021 року була у 2,5 – 3 рази вищою в порівнянні з трьома попередніми сезонами грипу.

Ускладнення у дітей внаслідок коронавірусу

Дані про проходження лікування підлітків були представлені у вигляді загальних показників на 100 тисяч населення за тиждень. Виявилося, що на 100 тисяч осіб припадає в середньому 35 і більше госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, у дітей в цій віковій групі.

Водночас під час епідемії грипу в попередні роки цей показник становив 15. Автори дослідження відзначили, що ускладнення через коронавірусну інфекцію у підлітків виявляються значно частіше, ніж при грипі навіть з урахуванням численних обмежень, включаючи дистанційне навчання.

Без цих заходів частота госпіталізацій, пов'язаних з COVID-19, могла б бути значно вищою,

– повідомили вчені.

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