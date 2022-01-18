Ускладнення вагітності та пологів через COVID-19 турбували вчених із самого початку пандемії. І якщо в перші місяці інформації не вистачало, то з часом стало зрозуміло, як саме нова коронавірусна інфекція впливає на пологи.

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Нове дослідження коронавірусу у вагітних

Так, вчені з Інституту системної біології (США) з'ясували, що SARS-CoV-2 збільшує ризик несприятливого результату пологів, зокрема ризик мертвонародження. Вони вивчили електронні медичні картки понад 18 000 людей, які здали аналізи на SARS-CoV-2 під час вагітності.

Коли коронавірус має найгірший вплив

За результатами дослідження, передчасні пологи та мертвонародження спостерігалися переважно у жінок, які перенесли COVID-19 у першому чи другому триместрі. А у вагітних, які перенесли коронавірус у третьому триместрі, найчастіше народжувалися діти з низькою вагою.

Важкість перебігу

Учасники мали легкий або помірний перебіг інфекції. Вчені стверджують, що тяжкість материнської інфекції COVID-19 не корелювала з гестаційним віком дитини на момент пологів. Крім того, виникали погані наслідки пологів, навіть якщо у матері COVID-19 не приводив до серйозних респіраторних проблем під час інфекції.

Які жінки найчастіше мали коронавірус

Жінки з позитивним результатом на SARS-CoV-2 з більшою ймовірністю мали латиноамериканську етнічну приналежність, расу, відмінну від азіатської або білої, молодший вік, вищий індекс маси тіла, нижчий рівень освіти та інші фактори, які, на думку вчених, також пов'язані з негативними наслідками пологів. Дослідження проводилося до того, як вакцини COVID-19 стали широко доступні в США.

Раніше шотландські вчені визначили показник перинатальної смертності (тобто загибелі плода або новонародженого) для жінок, які заразилися коронавірусом, будучи вагітними. Він становив 22,6 на 1 000 пологів, у порівнянні з 5,6 на 1 000 пологів серед тих, хто не хворів на коронавірус