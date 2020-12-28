Дослідники з Франції провели найбільший на сьогодні порівняльний аналіз стану пацієнтів з грипом і COVID-19 і остаточно поставили хрест на популярному міфі "коронавірус безпечніше грипу".

Автори дослідження використовували дані про 89 530 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і 45 819 осіб, які потрапили в лікарню з сезонним грипом з грудня 2018 року по лютий 2019 року, пише журнал The Lancet.

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Небезпечність грипу та коронавірусу

У цій вибірці 16,3% пацієнтів з COVID-19 були госпіталізовані в реанімацію в порівнянні з 10,8% хворих на грип. Середній час перебування у відділенні інтенсивної терапії з COVID-19 було майже у два рази довше – 15 днів проти 8 днів при грипі.

Крім того, пацієнти з коронавірусом вдвічі частіше потребували штучної вентиляції легенів, і у кожного четвертого хворого виникла гостра дихальна недостатність. Серед пацієнтів з грипом тільки один з п'яти мав проблеми з диханням.

Аналіз показав також, що смертність від COVID-19 в три рази перевищила смертність від грипу. Автори дослідження відзначають, що це вражаючі результати, з урахуванням того, що епідемія сезонного грипу у Франції взимку 2018-2019 року була найгіршою за кількістю смертей за останні п'ять років.

Коронавірус та грип у дітей

Вчені також порівняли рівень дитячої захворюваності та тяжкості перебігу при обох інфекціях і виявили, що діти від 5 до 18 років помітно рідше потребують госпіталізації при COVID-19, ніж при грипі. Але при цьому дітям до 5 років, які потрапили до лікарні з коронавірусом, інтенсивна терапія потрібна частіше, ніж маленьким пацієнтам з грипом в тій же віковій групі.

Чому грип менш небезпечний, ніж коронавірус

Автори дослідження відзначають, що значна різниця в тяжкості перебігу та смертності багато в чому пов'язана з тим, що імунітет до грипу у людей набагато сильніший завдяки тому, що люди вже раніше хворіли на цю інфекцію та є щорічна вакцинація. Оскільки SARS-Cov-2 – це новий вірус і ефективні методи профілактики поки тільки виробляються, рівень колективного імунітету залишається низьким.