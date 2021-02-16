Вже на цьому тижні в Україні повинна стартувати імунізація проти коронавірусу. Поки вся країна завмерла в очікуванні постачання бажаних вакцин, Денис Шмигаль розповів, наскільки медична інфраструктура готова їх прийняти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які потужності має Україна для зберігання вакцин проти коронавірусу та чи вистачить грошей на розвиток необхідної логістики.

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Які в Україні є умови для зберігання вакцин:

Вакцина Pfizer повинна зберігатися при температурі при – 80°C. В Україні є 3 компанії, здатні забезпечити такі умови зберігання. Але їхні потужності обмежені 300 тисячами доз на тиждень. За розрахунками МОЗ, цього вистачить для дотримання циклічності використання та завозу нових партій. Прем'єр зауважив, що ці потужності краще розвивати.

Для зберігання вакцин, які потребують від – 8 до + 8°C, умови є. Зокрема, є окреме державне підприємство з відповідними складськими приміщеннями, а також численні приватні компанії.

Денис Шмигаль “Що стосується нестачі потужностей AstraZeneca, то Єврокомісія нам підтвердила, що в межах ініціативи COVAX вже найближчим часом ми гарантовано отримаємо 117 тисяч доз і далі протягом року ще від 8 до 16 мільйонів доз різних вакцин”.

Чи має Україна ресурси для закупівлі вакцин

Весною 2020 року Україна домовилася з ЄС про екстрену макрофінансову підтримку для України в розмірі 1,2 мільярда євро, 600 мільйонів з яких надійшло наприкінці року. Друга половина повинна надійти впродовж цього року.

Також Україна підписала угоду ще й з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро.

Відтак, як зауважив Шмигаль, "Україна має доволі серйозний ресурс для закупівлі вакцин, а також на створення відповідної інфраструктури для логістики та зберігання".