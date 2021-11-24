Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Тож невідомо, скільки природний імунітет захищатиме від інфекції. Про це 24 каналу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Саме тому ВООЗ та МОЗ України рекомендують робити щеплення навіть тим людям, які перехворіли.

Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

На скільки часу можна відтермінувати вакцинацію

У МОЗ розповіли, що у випадку інфікування вакцинацію можна відтермінувати на 3 місяці з дати початку хвороби або отримання позитивного ПЛР-тесту. Щеплення можна зробити й раніше, але не раніше ніж через 28 днів із часу прояву симптомів.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ