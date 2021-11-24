Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Тож невідомо, скільки природний імунітет захищатиме від інфекції. Про це 24 каналу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
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Саме тому ВООЗ та МОЗ України рекомендують робити щеплення навіть тим людям, які перехворіли.
Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.
На скільки часу можна відтермінувати вакцинацію
У МОЗ розповіли, що у випадку інфікування вакцинацію можна відтермінувати на 3 місяці з дати початку хвороби або отримання позитивного ПЛР-тесту. Щеплення можна зробити й раніше, але не раніше ніж через 28 днів із часу прояву симптомів.
Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні
Джерело: МОЗ
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 13 000 634 людей. 13 000 632 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 225 182 людини.
- Загалом в країні провели 23 225 814 щеплень і першою, і другою дозою.
- За добу 23 листопада щеплення зробила 286 121 людина. 86 299 людей отримали першу дозу, решта 199 822 – другу.