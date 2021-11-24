Наскільки можна відтермінувати COVID-вакцинацію після перенесення хвороби: відповідь МОЗ

ВООЗ радить вакцинуватися проти COVID-19 навіть тим людям, які перенесли хворобу. Але багато українців вагаються та невпевнені, чи безпечно це.

Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини. Тож невідомо, скільки природний імунітет захищатиме від інфекції. Про це 24 каналу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Саме тому ВООЗ та МОЗ України рекомендують робити щеплення навіть тим людям, які перехворіли.

Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

На скільки часу можна відтермінувати вакцинацію

У МОЗ розповіли, що у випадку інфікування вакцинацію можна відтермінувати на 3 місяці з дати початку хвороби або отримання позитивного ПЛР-тесту. Щеплення можна зробити й раніше, але не раніше ніж через 28 днів із часу прояву симптомів.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Джерело: МОЗ