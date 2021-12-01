Наскільки насправді ефективні "дієти проти старіння"

Протягом багатьох років певні продукти називають запорукою довголіття і здорового життя. Також є спеціальні дієти проти старіння. Усі вони мають на меті не тільки збільшити тривалість життя, але й покращити здоров'я з роками.

Невелика група дослідників з Університету Вашингтона та одного з Центру біомедичних досліджень Пеннінгтона вирішила визначити ефективність дієт проти старіння. Вони також переглянули й попередні дослідження.

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Результати показують, що деякі схеми харчування справді можуть допомогти людям жити довше. Однак дослідники попереджають, що дані про користь цих дієт для людей – обмежені.

Якщо коротко, без спойлерів не обійтись: вчені не виявили, що ці так звані дієти проти старіння і справді працюють.

Міфи про дієту, які розкрили вчені

Дослідники припускають, що дієти проти старіння, продукти та добавки стали популярними останніми роками, частково викликані результатами експериментів, проведених на тваринах – за участі мікроорганізмів, черв'яків та гризунів. Адже вони мають набагато коротше життя, ніж люди, а тому результати досліджень отримати легше.

Однак вони відзначають, що провели набагато менше досліджень, щоб з'ясувати, чи всі ці твердження розробників продуктів та дієт мають якийсь стосунок до людей.

Поки що немає вагомих доказів того, що дієти проти старіння, досліджені на лабораторних тваринах, мають довгострокову користь для здоров'я людей без ожиріння,

– зазначив дослідник Метт Кеберлайн.

Попри багатообіцяльні результати на гризунах, досі жодна дієта проти старіння не була ефективною на практиці. Зокрема, мовиться про суворе обмеження калорій та інтервальне голодування. Це може бути навіть небезпечним, адже потенційно може призвести до підвищеної чутливості до холоду, зниження статевого потягу, поганого сну, хронічної втоми та м'язової слабкості.

Вчені наголосили, що існують схеми харчування, не пов'язані з обмеженням калорій, які є корисними для здоров'я та процесу старіння. Сюди входить дієта з низьким вмістом білка (але не занадто), і дієти з високим вмістом рослинних продуктів

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Дослідники прийшли до висновку: провели занадто мало досліджень, щоб визначити, чи дійсно дієти проти старіння подовжують тривалість життя людини.

Хоча необхідні додаткові дослідження щодо цих дієт, за словами вчених, підтримка здорової ваги протягом усього життя позитивно впливає здоров'я та подовжує тривалість життя.