Наскільки небезпечний коронавірус для дітей з раком

Пацієнти зі злоякісними пухлинами перебувають в особливій групі ризику COVID-19, зокрема діти. Вчені з Німеччини досліджували випадки коронавірусу у педіатричних пацієнтів з раковими захворюваннями та отримали обнадійливі результати.

Фахівці з Університету Ґете проаналізували медкарти 131 дитини до 19 років з онкозахворюваннями та підтвердженим COVID-19 із десяти країн. Деяким пацієнтам раніше провели трансплантацію клітин кісткового мозку.

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Перебіг коронавірусу у дітей з раком

У третини заражених дітей не було жодних симптомів COVID-19, 47% переносили інфекцію легко, 8% – помірно, 4% пацієнтів були у тяжкому стані, ще 9% – у критичному. Симптоми захворювання в цілому не відрізнялися від симптомів коронавірусу у здорових дітей – лихоманка, кашель, нежить, розлади шлунку. Госпіталізація знадобилася 37%, четверо померли. У 95% випадків діти одужали.

У всіх важких випадках у дітей були виявлені супутні інфекції, переважно бактеріальні. Крім того, у цих пацієнтів рівень лейкоцитів був значно нижчим за норму – це означає, що імунна система не в змозі боротися з хвороботворними агентами.

Лікування раку не погіршувало перебіг коронавірусу

Серед дітей, які проходять лікування, хімієтерапію відклали у третині випадків. Однак це відтермінування не вплинула на ризик важких ускладнень, підкреслили вчені. Не було різниці й в клінічних наслідках між пацієнтами, які отримують лікування та тими, хто його завершив.

Автори дослідження також виявили, що більшість дітей заразилися від своїх членів сім'ї, а не у лікарні. Все це вказує на те, що родичі таких пацієнтів мають дотримуватись підвищених заходів профілактики, включаючи вакцинацію.

Раніше американські вчені виділили особливу групу ризику коронавірусу: пацієнти з онкозахворюваннями, які за останні три місяці проходили курс хімієтерапії. Вони виявили, що серед таких пацієнтів на 84% більший ризик смерті.