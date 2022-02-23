Наскільки небезпечний новий варіант Омікрону: заява ВООЗ

Виникнення нового варіанту штаму коронавірусу Омікрон викликало занепокоєння в багатьох науковців. Тепер фахівці з'ясували, що ві не небезпечніший за початковий варіант Омікрона.

Новий варіант Омікрон не небезпечніший

Про це повідомила Марія Ван Керхове, старший посадовець ВООЗ, під час онлайн-сесії запитань і відповідей. За її словами ВООЗ не побачила різниці у тяжкості перебігу BA.1 у порівнянні з BA.2.

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Отже, це однаковий рівень важкості перебігу та ризик госпіталізації. І це дійсно важливо, тому що в багатьох країнах вони мають значний обсяг циркуляції, як BA.1, так і BA.2,

– зазначили у ВООЗ.

Але заразніший

Ван Керкхов, яка очолює технічну частину групи реагування на COVID-19 ВООЗ, повідомила про висновки комітету експертів, які відстежують еволюцію вірусу. Їхні висновки стануть полегшенням для таких країн, як Данія, де варіант BA.2 Omicron широко поширюється.

У заяві ВООЗ зазначили, що вихідні дані свідчать, що новий варіант BA2 є більш заразним, ніж BA.1 , і що тривають подальші дослідження, щоб з’ясувати, чому це так. І Омікрон продовжує витісняти всі інші попередні штами.

Що ще відомо про BA.2

На початку 2022 року цей штам став поширюватися швидше за свого попередника. Він має 28 додаткових мутацій. Очевидно, це й зробило його більш заразним.

Так, данські медики з'ясували, що ймовірність захворіти на нього при контакті з родичем, що заразився, на 33% більша, ніж при контакті з первісним варіантом Омікрону.