Не такий небезпечний

Про це заявила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Вона додала, що для вивчення Омікрону ще потрібен час, необхідно визначити ступінь його заразності та здатність викликати тяжкий перебіг хвороби.

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Керкхове зазначила, що попри те, що поки пацієнти переносять інфекцію легко, необхідно запобігти поширенню хвороби. Вона пояснила, що частині тих, хто заразився, все одно буде потрібно госпіталізація, що означатиме зростання кількості смертей.

Що відом про штам Омікрон

Його вже виявили у Європі, Ізраїлі, США, Гонконзі та інших країнах.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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