Дослідження проводилось на тваринах. Так, вчені взяли трансгенних мишей, які експресують людський мембранний білок фермент 2 (рецептор для проникнення коронавірусів в клітину) і створили модель, чутливу до SARS-CoV-2.

До теми Грип чи коронавірус: як не переплутати дві недуги

Частину гризунів спершу інфікували вірусом грипу А, а через 2 дні заразили коронавірусом. Для кожного патогену обирали нелетальні або частково летальні дози, аби можна було розрізняти різні наслідки коінфекції (подвійного інфікування).

Результати дослідження:

Через 2 дні після інфікування вірусом грипу А хвороба протікала без симптомів. На 5 добу тварини почали худнути, а на 9 – 10 день настав пік захворювання.

У мишей, які хворіли лише на грип або COVID-19 показник смертності становив 38%.

Натомість піддослідні, інфіковані двома вірусами, помирали через 5 – 7 днів після зараження SARS-CoV-2.

Максимальна втрата ваги у тварин з грипом припала на 8 день, а коінфіковані гризуни продовжували худнути до десятого дня.

Патологія в легенях була помічена у всіх групах, але у мишей з коінфекцією вона була найважчою.

Що найкраще захистило піддослідних від наслідків коінфекції

Вчені сформували у гризунів імунітет до коронавірусу. Це захистило піддослідних від смерті внаслідок COVID-19. Але ті імунізовані гризуни, яких спершу інфікували грипом, а потім коронавірусом, не демонстрували стійкості до інфекцій та все одно помирали.

Тож дослідники перевірили альтернативний варіант імунізації – за 30 днів до інфікування SARS-CoV-2 мишей забезпечили імунітетом до грипу. Це індукувало клітинні й гуморальні відповіді проти грипу і знижувало захворюваність. Але найбільшим відкриттям стало те, що такий імунітет дозволив уникнути ускладнень і смерті внаслідок коінфекції. Це підтверджує, що вакцинація проти грипу знижує ризик не лише його важкої форми, а й супутніх патологій від коронавірусу.

Науковці вважають, що ускладнення внаслідок коінфекції більше спричиняє не COVID-19, як може здаватися, а саме вірус грипу.