Наскільки Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму Дельта: нове дослідження

Дослідники Громадського охорони здоров'я Англії з'ясували, наскільки вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca ефективні проти штаму коронавірусу Дельта. Виявилось, що обидва препарати добре себе проявили.

Втім, однієї дози було недостатньо. А дві дози вакцин від коронавірусу Pfizer та AstraZeneca так само ефективні проти небезпечного штаму Дельта, як і проти найпоширенішого варіанту Альфа.

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Наскільки ефективні препарати

Pfizer

Одна доза Pfizer була ефективна на 36%.

Дві дози Pfizer на 88% ефективні для запобігання симптоматичного захворювання, викликаного штамом Дельта.

AstraZeneca

Один укол AstraZeneca показав ефективність приблизно на 30%.

Дві ін'єкції AstraZeneca були ефективні проти Дельти на 67% (раніше припускали, що лише на 60%).

Проти домінуючого виду недуги цей препарат допоможе на 81,3%.



Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Автори дослідження зазначили, що ці результати свідчать про помірне зниження ефективності вакцини.

Проте чіткий ефект обох вакцин відзначався з високим рівнем ефективності після двох доз. Це узгоджується з повідомленнями про результати клінічних випробувань,

– наголосили вчені.

І додають, що, ймовірно, ефективність вакцини проти важчих наслідків захворювання буде більшою. Крім цього, за даними Ізраїлю, ефективність вакцини Pfizer від симптоматичного захворювання нижча, хоча захист від тяжкого протікання інфекції залишається високим.

Дослідження підтверджує опубліковані у травні 2021 року висновки МОЗ Великої Британії про ефективність Pfizer та Oxford-AstraZeneca.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу