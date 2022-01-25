Наскільки спорт може продовжити життя: вчені провели цікавий експеримент

Фізична активність сповільнює епігенетичне старіння, продовжує життя та покращує його якість. Згідно з експериментом вчених, регулярні навантаження можуть збільшити тривалість життя приблизно на 10%.

Користь спорту

Користь спорту для здоров'я очевидна і численні дослідження регулярно підтверджують, що фізична активність збільшує міцність кісток, підвищує витривалість, забезпечує профілактику серцево-судинних, метаболічних та багатьох інших захворювань.

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Чому регулярні навантаження важливі – експеримент

Експерименти проводили на моделях літніх мишей, які наближалися до кінця своєї природної тривалості життя віком 22 місяці.

Першій групі мишей забезпечили можливість бігу в колесі з додатковою вагою (для зміцнення і набору м'язової маси), а інша група гризунів вела малорухливий спосіб життя.

Після двох місяців експерименту вчені порівняли результати. Виявилося, що помірні регулярні навантаження омолоджували організм на клітинному рівні.

Увага! Епігенетичні біомаркери показали, що біологічний вік активних мишей був на вісім тижнів меншим, ніж у малорухливих.

Для тварин це означало приблизне збільшення тривалості життя на 10%.

Чому важливі висновки

Отримані результати вкотре підтвердили наукові дані про те, що спорт продовжує життя, багато питань щодо механізмів цих процесів поки що залишаються відкритими.

Зокрема, в наступних етапах досліджень вчені планують вивчити наслідки епігенетичних змін на функції м'язів та їх вплив на системи організму відповідно.