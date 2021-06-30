Наскільки стійкий імунітет після легкого перебігу коронавірусу

Зараз, коли поширення нових варіантів SARS-CoV-2 збільшило масштаби пандемії, а вакцини як і раніше доступні не всім, дуже актуальним є питання: наскільки захищені від повторного зараження ті, хто вже був інфікований? І чи залежить стійкість набутого імунітету після легкого перебігу захворювання?

Як відбувалося дослідження

В ході дослідження вчені запросили 469 добровольців, які погодилися здавати зразки крові для визначення антитіл до коронавірусної інфекції. Під час першого тестування з жовтня по грудень 2020 року антитіла до SARS-CoV-2 були виявлені у 145 учасників. Контрольне дослідження, проведене у квітні, підтвердило факт перенесеної інфекції ще у 28 осіб.

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Близько 85% пацієнтів з позитивними результатами тестування перенесли COVID-19 в легкій формі. Практично у всіх учасників (95%) були виявлено два види антитіл до інфекції IgG: до S-білка і N-білка. У восьми зразках виявили тільки один з видів антитіл, а ще в чотирьох – жодного з них.

Скільки триває імунітет до коронавірусу

Автори дослідження відзначили, що рівень антитіл ніяк не залежав від статі та віку, проте корелював з тяжкістю перенесеного COVID-19: після важкого або помірного перебігу він був вищий в порівнянні з тими, хто перехворів у легкій формі.

Через 8 місяців після першого тестування у першої групи пацієнтів рівень антитіл до S-білка залишався стабільним. Однак титр антитіл до N-білка був помітно нижчим в порівнянні з початковими показниками. При цьому жодного випадку повторного зараження в цій вибірці не було за цей період.

Ці дані узгоджуються з результатами інших досліджень, в яких рівень антитіл пацієнтів залишався стабільним протягом 6 – 9 місяців. Очевидно, нейтралізуючі антитіла важливі для захисту від повторного захворювання, а в довгостроковій перспективі він залежить від клітинної імунної відповіді,

– вважають автори дослідження.