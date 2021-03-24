Наскільки темпи вакцинації відстають від графіка: відповідь МОЗ

В Україні темпи вакцинації відстають від плану та графіка. Наразі зроблено майже на 100 тисяч щеплень менше від запланованого.

Глава МОЗ Максим Степанов розповів під час селекторної наради, що деякі регіони досі не облаштували стаціонарні пункти вакцинації.

До теми Україна може не отримати наступну партію AstraZeneca: співпраця під загрозою

За всіма наявними розрахунками має бути щеплено 230 тисяч українців. Однак у деяких областях, наприклад в Луганській, навіть не розпочата робота стаціонарних пунктів щеплення,

– зазначив Степанов.

Сьогодні першою дозою COVID-вакцини щеплені 137 тисяч людей.

Коротко про вакцинацію в Україні

Стартувала імунізація населення проти коронавірусу 24 лютого 2021 року.

Вакцинацію проводять індійським препарат Covishield, який виробляють за ліцензією Оксфорд AstraZeneca.

Першими щеплювати почали медиків. 22 березня стартував другий етап вакцинації. Крім мобільних бригад додали ще 565 стаціонарних пунктів щеплень.

Більше про це Кого і як щеплюватимуть під час 2 етапу вакцинації