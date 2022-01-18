Наскільки точні тести на антиген коронавірусу

ПЛР-тести стали золотим стандартом діагностики коронавірусу, але через високу вартість та тривалу обробку результатів у багатьох країнах для скринінгу використовують експрес-тести. Нове дослідження показало, що це не найнадійніша альтернатива.

Нове дослідження ефективності експрес-тестів

Щоб оцінити потенціал експрес-тестів, учені Університету Торонто проаналізували понад 900 тисяч результатів, отриманих у період із січня до жовтня 2021 року. За цей період у Канаді пройшли дві великі хвилі захворюваності на COVID-19, і тести на антиген до коронавірусу широко застосовувалися для тестування працівників підприємств.

Читайте також: Як заспокоїтись: ефективні методи боротьби з тривогою

Загалом було виявлено 1322 позитивних результати, з них 1103 були підтверджені ПЛР-тестом. За оцінками вчених, 42% результатів були помилково-позитивними, тобто людина отримала помилковий діагноз.

Більше третини помилкових

На думку вчених, частково це може бути пов'язане з некоректним проведенням тесту, проте не менше 60% помилково-позитивних результатів сталися через низьку якість тест-систем. Зокрема, 278 помилкових результатів отримали тестами із бракованої партії.

Наше дослідження дає більше даних для обговорення питання про те, чи призведуть експрес-тести до занадто великої кількості помилково-позитивних результатів, які можуть перевищити можливості ПЛР-тестування в інших умовах,

– зазначили вчені.

Вони наголосили, що органи охорони здоров'я мають створювати комплексну систему для оперативного виявлення неякісних та бракованих тестів.

Подібне дослідження провели минулого року вчені з Австралії, за їхніми оцінками, експрес-тести можуть давати хибний результат у кожному четвертому випадку. Фахівці рекомендували бути обережними при використанні тестів на антиген до SARS-Cov-2, особливо в вразливих групах пацієнтів, та підтверджувати позитивні результати ПЛР-тестом.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу