Вакцинація запобігає тяжкому COVID-19 в 15 разів
Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоров'я, однак зауважили, що це попередні дані. У статистиці не враховані безсимптомні випадки захворювання, а також випадки, коли люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою.
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Тобто, статистика яскраво підтверджує те, що усі наявні в Україні вакцини ефективні проти тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.
У МОЗ вкотре закликали українців вакцинуватись та не чекати нової хвилі COVID-19.
Темпи вакцинації в Україні
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані – 2 401 647 людей.
- Впродовж минулої доби в країні вакцинували 51 445 людей, зокрема першу дозу отримали 30 988 осіб, другу дозу – 20 457 людей.
- Загалом проведено 6 538 718 щеплень.