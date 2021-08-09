Наскільки вакцинація знизила важкі випадки коронавірусу в Україні: дані МОЗ

За останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу були вакциновані двома дозами. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Вакцинація запобігає тяжкому COVID-19 в 15 разів

Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоров'я, однак зауважили, що це попередні дані. У статистиці не враховані безсимптомні випадки захворювання, а також випадки, коли люди не робили тестів та не зверталися за медичною допомогою.

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Тобто, статистика яскраво підтверджує те, що усі наявні в Україні вакцини ефективні проти тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

У МОЗ вкотре закликали українців вакцинуватись та не чекати нової хвилі COVID-19.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані – 2 401 647 людей.

Впродовж минулої доби в країні вакцинували 51 445 людей, зокрема першу дозу отримали 30 988 осіб, другу дозу – 20 457 людей.

Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

Записатись на щеплення проти COVID-19 можна на сайті відомства або за телефоном контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.