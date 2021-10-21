Наскільки вакцини Pfizer та AstraZeneca захищають від смерті: велике дослідження

Нове дослідження показало, що вакцина від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech на 90% ефективна для запобігання смерті від варіанту Delta. AstraZeneca трохи ефективніша – захищає на 91%.

Дослідники з Единбурзького університету в Шотландії зібрали дані з національної платформи нагляду за вакцинами країни, щоб визначити ефективність вакцин проти смерті.

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Дані всієї країни

Дослідження є першим, яке показало дані всієї країни, наскільки ефективні вакцини для запобігання летальних результатів від варіанту Дельта, який є найбільш домінуючим штамом.

Науковці проаналізували дані 5,4 мільйона людей у ​​Шотландії в період з 1 квітня по 27 вересня цього року. За цей період 115 тисяч людей отримали позитивний тест на коронавірус і зафіксували 201 смерть.

Захист вакцин від штаму Дельта

За результатами різних досліджень, ефективність вакцини від компанії Pfizer становить приблизно від 20% до 50% в захисті від зараження коронавірусів, якщо воно викликане штамом Дельта.

При цьому в перший місяць після ін'єкції рівень захисту сягає 86%, а через 6 місяців може впасти нижче 40%. Але вакцинація цим препаратом на 90% захищає від смерті. Команда також виявила, що вакцина AstraZeneca була на 91% ефективна у запобіганні смерті.

Наші дослідження показали обнадійливі результати. Вакцина залишається ефективним засобом захисту нас від смерті від найбільш домінуючого варіанту COVID-19,

– заявили науковці.

Нещодавно ізраїльські вчені проаналізували ефективність вакцинації проти коронавірусу серед підлітків, зокрема вивчали протидію штаму Дельта. Дослідження показало, що вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 є високоефективною проти мутованої версії вірусу.