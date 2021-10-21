Наскільки вакцини Pfizer та AstraZeneca захищають від смерті: велике дослідження
Джерело:Daily Mail
Нове дослідження показало, що вакцина від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech на 90% ефективна для запобігання смерті від варіанту Delta. AstraZeneca трохи ефективніша – захищає на 91%.
Дослідники з Единбурзького університету в Шотландії зібрали дані з національної платформи нагляду за вакцинами країни, щоб визначити ефективність вакцин проти смерті.
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Дані всієї країни
Дослідження є першим, яке показало дані всієї країни, наскільки ефективні вакцини для запобігання летальних результатів від варіанту Дельта, який є найбільш домінуючим штамом.
Науковці проаналізували дані 5,4 мільйона людей у Шотландії в період з 1 квітня по 27 вересня цього року. За цей період 115 тисяч людей отримали позитивний тест на коронавірус і зафіксували 201 смерть.
Захист вакцин від штаму Дельта
За результатами різних досліджень, ефективність вакцини від компанії Pfizer становить приблизно від 20% до 50% в захисті від зараження коронавірусів, якщо воно викликане штамом Дельта.
При цьому в перший місяць після ін'єкції рівень захисту сягає 86%, а через 6 місяців може впасти нижче 40%. Але вакцинація цим препаратом на 90% захищає від смерті. Команда також виявила, що вакцина AstraZeneca була на 91% ефективна у запобіганні смерті.
Наші дослідження показали обнадійливі результати. Вакцина залишається ефективним засобом захисту нас від смерті від найбільш домінуючого варіанту COVID-19,
– заявили науковці.
Нещодавно ізраїльські вчені проаналізували ефективність вакцинації проти коронавірусу серед підлітків, зокрема вивчали протидію штаму Дельта. Дослідження показало, що вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 є високоефективною проти мутованої версії вірусу.