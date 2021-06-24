Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Ляшка, усі наявні профілактичні заходи працюють, тест-системи теж не потрібно змінювати.
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Віктор Ляшко
“Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, захищені”.
Що відомо про штам Дельта
Джерело: The Lancet
- Наразі його зафіксували у 92 країнах світу.
- Штам Дельта віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння". Він є набагато заразнішим за інші штами.
- Лікарі стверджують, що уражені штамом Дельта вдвічі частіше потрапляють до стаціонару, ніж інфіковані штамом Альфа (британським).
- Основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він поширюється, в основному, на молодь від 12 до 20 років.
- У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.
- Цей штам зафіксували в Україні 23 червня. Дельту виявили у двох осіб – це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.