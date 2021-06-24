Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Ляшка, усі наявні профілактичні заходи працюють, тест-системи теж не потрібно змінювати.

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Віктор Ляшко “Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, захищені”.

Що відомо про штам Дельта

Джерело: The Lancet