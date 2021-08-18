Унікальне дослідження

Американські вчені провели перше у своєму роді дослідження: вони гістологічно вивчили легені людей, які одужали після COVID-19. У науковій роботі вони проаналізували будову легеневої тканини 11 осіб, які перенесли коронавірусну інфекцію різного ступеня тяжкості.

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До моменту отримання зразків тканин у них не було ніяких симптомів цього захворювання. Тканини для аналізу були отримані, коли цим пацієнтам проводилася резекція легенів за іншими показанням через 24 – 142 дні після COVID-19.

Будову легенів учасників дослідження порівняли зі зразками легенів тих, хто ніколи не хворів COVID-19, і тих, хто помер від цієї хвороби.

Легені повністю відновлюються після коронавірусу

Дослідження показало, що у людей, які повністю одужали після COVID-19, в легенях не залишилося ніяких патологічних змін. Їх легенева тканина не відрізнялася від легень людей, які не хворіли на коронавірусну інфекцією.

Вчені вважають результати свого дослідження обнадійливими. На їхню думку, у більшості людей, які одужали від COVID-19 в легенях не має бути суттєвих довгострокових змін.

В майбутніх дослідженнях вчені хочуть з'ясувати, чому деякі пацієнти одужують повністю, а інші - ні.

Раніше вчені знайшли простий спосіб побороти постковідний синдром. Виявилось, що фізичні навантаження швидко покращують стан пацієнтів.