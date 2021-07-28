Як відбувалося дослідження

Вчені Університету Глазго розглянули дані понад 1,3 мільйона пацієнтів, зареєстрованих в національній системі охорони здоров'я Шотландії. У цій групі понад 27,7 тисячі осіб були віднесені до групи високого ризику за станом здоров'я, ще 353 тисячі – група середнього ризику.

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Найвразливішим пацієнтам рекомендували сувору самоізоляцію в період з березня по травень 2020 року, коли у Великій Британії трапився перший спалах COVID-19.

Наскільки часто виникають ускладнення

Результати показали, що за цей період серед людей, які потребують підвищеного захисту від інфекції, було виявлено 299 випадків COVID-19, з них 140 померли.

У групі помірного ризику заразилися понад 1,8 тисячі осіб, померли 803. В основному це пацієнти з хронічними захворюваннями, в тому числі з діабетом – ймовірність зараження в чотири рази вища в порівнянні з населенням в цілому, ризик смерті – в п'ять разів.

У групі низького ризику кількість інфікованих склала 1,1 тисячі, померли 84 пацієнти.

Після аналізу даних з поправкою на різні чинники виявилося, що найбільш вразливі пацієнти заражалися коронавірусною інфекцією у вісім разів частіше в порівнянні з населенням в цілому, ризик смерті був п'ятиразовим.

В основному це люди похилого віку – на частку пацієнтів 70 років і старше під час першої хвилі захворюваності COVID-19 в Шотландії припало 49,55% смертей.

Чому такі високі ризики

На думку авторів дослідження, це пов'язано з тим, що серед них багато мешканців будинків для літніх, де інфекція поширюється найшвидше.