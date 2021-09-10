Вчені провели огляд 38 досліджень з 13 країн, опублікованих з 2000 по 2020 роки. У наукових роботах оцінювалася можливість передачі вірусів і бактерій в громадському туалеті.
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Ризик зараження коронавірусом у вбиральнях
Фахівці розглянули кілька шляхів поширення патогенів, включаючи аерозольний, фекально-оральний і через контакт з поверхнями.
Як з'ясувалося, дійсно існує невеликий ризик утворення аерозолів при змиванні в унітазі та використанні автоматичних сушарок для рук, але фактично ймовірність зараження вкрай мала.
Було зареєстровано лише кілька випадків інфекційних захворювань, в основному пов'язаних з фекально-оральною передачею, в туалетах в ресторанів. Ми не виявили доказів повітряної передачі кишкових або респіраторних патогенів, включаючи COVID-19, в громадських туалетах,
– заявили автори дослідження.
Як захистити себе в туалеті
На думку вчених, вся річ у тім, що люди зазвичай не затримуються в громадських туалетах і не контактують один з одним. Якщо ретельно мити руки після відвідин убиральні, не їсти їжу в кабінках і не розмовляти мобільним телефоном, ризик зараження малоймовірний, переконані дослідники.
У новому дослідженні вченим вдалося виділити 105 різних чинників, в тому числі найнесподіваніших, які можуть потенційно впливати на ймовірність інфікування та навпаки, надавати захисний ефект.