Наскільки високий ризик зараження коронавірусом від члена сім'ї

У новому дослідженні вчені показали, що ймовірність зараження, коли один з членів родини інфікований коронавірусом, змінилася в порівнянні з періодом початку пандемії.

Коронавірус SARS-CoV-2 легко поширюється при близькому контакті людей в приміщеннях. У домашніх умовах складно дотримуватися заходів профілактики інфекції, наприклад, соціальної дистанції. Тому члени сім'ї, які проживають разом, можуть порівняно легко заражати один одного.

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Раніше вчені вже встановили, що в середньому від першого інфікованого заражаються 16,6% членів сім'ї. Цей коефіцієнт називається показником вторинної ураженості, при його розрахунку враховують період з моменту зараження першого хворого члена сім'ї до ізоляції. Дорослі відігравали в передачі інфекції більшу роль, ніж діти, найбільш часто заражали один одного подружжя.

Нове дослідження

У новій науковій роботі американські вчені оновили дані про поширення коронавірусу в сім'ях. Вони проаналізували 87 досліджень, в яких містилися дані про майже 1,25 мільйона сімейних контактів інфікованих SARS-CoV-2 людей.

Дослідження показало, що показник вторинного зараження (ризику зараження в родині) збільшується з часом. У період з січня по лютий 2020 року він становив 13,4%, а з червня 2020 року по березень 2021 року він був уже 31,1%.

Які фактори впливають на ризик зараження в сім'ї

Дорослі заражалися частіше, ніж діти (29,9% проти 17,5%).

Особливо високий ризик зараження серед подружжя (39,8%) в порівнянні з іншими членами сім'ї (18,3%).

Члени сім'ї з супутніми захворюваннями заражалися частіше, ніж люди без них (50% проти 22%).

Від людей з симптомами COVID-19 заражалися частіше, ніж від безсимптомних і передсимптомних.

У сім'ях, де в інфікованого був всього один контакт, заражалися частіше, ніж при наявності трьох і більше контактів (35,5% проти 21,1%).

Вчені припускають, що причиною збільшення показника вторинного зараження могло стати поліпшення діагностики і зміна в методиках досліджень. Однак внесок могло внести поява більш заразних варіантів коронавірусу.