Добавки з вітаміном D фактично не захищають від застуди. Тому приймати їх для профілактики цих захворювань непотрібно.

У дослідженні взяли участь 16 тисяч жителів Австралії у віці 60-84 років. Одна частина з них щодня отримувала добавки з вітаміном D в дозі 60000 міжнародних одиниць, інша – плацебо протягом п'яти років, пише The Lancet.

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Щорічно учасники заповнювали звіти про стан свого здоров'я. 2600 осіб вели докладні щоденники здоров'я протягом восьми зимових тижнів.

Вітамін D та застуда

У людей, які отримували добавки з вітаміном, застудні симптоми були трохи слабшими й в середньому тривали не так довго. Однак цю відмінність не можна назвати клінічно значущою – різниця в кількості "застудних днів" за зимовий сезон склала пів дня.

Вчені вважають, що ці дані можуть говорити про потенційну користь добавок для імунної системи у деяких людей.

Автори підкреслюють, що у більшої частини учасників дослідження не було дефіциту вітаміну D. Вони не виключають, що більш виразний ефект вітамін може бути у людей, яким цього вітаміну не вистачає.

Вітамін D та коронавірус

Це дослідження було проведено до того, як почалася пандемія COVID-19, тому не підіймало питань, пов'язаних із зазначеною інфекцією.