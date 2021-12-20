Три дози вакцини Moderna ефективні проти штаму Омікрон

Після серії лабораторних випробувань вчені встановили, що рівень антитіл зростає у 37 разів. Компанія також заявила про безпечність додаткової дози вакцини.

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Схвалений нині бустер вакцини мРНК-1273 в розмірі 50 мікрограмів підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів в порівнянні з їх рівнями до введення бустера,

– йдеться у повідомленні.

Безпечність дозування

У процесі випробувань вчені побачили, що частота і характер побічних ефектів через 7 днів після отримання бустерної дози аналогічний тим реакціями, які можуть виникнути після введення стандартного курсу вакцинації.

Нову вакцину все ж розроблятимуть

Moderna все ще працює над створенням вакцини, яка буде націлена конкретно на Омікрон. Препарат перейде до клінічних випробувань на початку наступного року.

Відомо також, що вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого протікання хвороби залишився високим – на рівні 70%. Тож у Pfizer теж повідомили про необхідність трьох доз препарату.

До слова, в Україні вже схвалили бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу. Наразі близько 100 українців уже отримали по три дози вакцини (йдеться про Pfizer та Moderna).

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