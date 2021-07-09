Наскільки збільшується ризик госпіталізації після важкого COVID-19
Джерело:JABFM
Підступність COVID-19 в тому, що після нього складно одужати повністю, особливо якщо перебіг захворювання був важким. Результати нового дослідження показали, що для таких пацієнтів випробування не закінчуються навіть через пів року після виписки з лікарні.
Як відбувалося дослідження
Вчені проаналізували медичні карти понад 10,6 тисячі пацієнтів, які проходили ПЛР-тестування в клініках однієї з американських систем охорони здоров'я. У цій когорті 211 осіб перенесли COVID-19 в легкій або помірній формі, ще 114 пацієнтам потрібна була госпіталізація через тяжкий перебіг.
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Автори дослідження спостерігали за учасниками з підтвердженим COVID-19 протягом шести місяців, головним чином зосередившись на випадках госпіталізації через різні ускладнення після перенесеної інфекції.
Ризик госпіталізації після коронавірусу
- Виявилося, що важкі пацієнти більш ніж у два рази частіше потрапляли до лікарні у зв'язку з різними наслідками.
- Найчастіше після важкого COVID-19 людям потрібна госпіталізація через дихальну та серцеву недостатності, порушень згортання крові (тромбоутворення), інфаркту та інсульту.
- До ризику різних ускладнень очікувано більше були схильні пацієнти старше 65 років, які страждають на ожиріння і різні хронічні захворювання.
На думку авторів дослідження, такі люди особливо потребують вакцинації, тому що їхні шанси на повне одужання після COVID-19 не надто великі.
Наші результати показують, що після важкого перебігу COVID-19 у пацієнтів більше шансів отримати такі ускладнення, як серцевий напад або інсульт,
– зазначили вчені.