Наскільки збільшується ризик госпіталізації після важкого COVID-19

Підступність COVID-19 в тому, що після нього складно одужати повністю, особливо якщо перебіг захворювання був важким. Результати нового дослідження показали, що для таких пацієнтів випробування не закінчуються навіть через пів року після виписки з лікарні.

Як відбувалося дослідження

Вчені проаналізували медичні карти понад 10,6 тисячі пацієнтів, які проходили ПЛР-тестування в клініках однієї з американських систем охорони здоров'я. У цій когорті 211 осіб перенесли COVID-19 в легкій або помірній формі, ще 114 пацієнтам потрібна була госпіталізація через тяжкий перебіг.

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Автори дослідження спостерігали за учасниками з підтвердженим COVID-19 протягом шести місяців, головним чином зосередившись на випадках госпіталізації через різні ускладнення після перенесеної інфекції.

Ризик госпіталізації після коронавірусу

Виявилося, що важкі пацієнти більш ніж у два рази частіше потрапляли до лікарні у зв'язку з різними наслідками.

Найчастіше після важкого COVID-19 людям потрібна госпіталізація через дихальну та серцеву недостатності, порушень згортання крові (тромбоутворення), інфаркту та інсульту.

До ризику різних ускладнень очікувано більше були схильні пацієнти старше 65 років, які страждають на ожиріння і різні хронічні захворювання.

На думку авторів дослідження, такі люди особливо потребують вакцинації, тому що їхні шанси на повне одужання після COVID-19 не надто великі.

Наші результати показують, що після важкого перебігу COVID-19 у пацієнтів більше шансів отримати такі ускладнення, як серцевий напад або інсульт,

– зазначили вчені.