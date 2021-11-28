Медики зазначили, що pазвичай до центру приходять здати кров для когось конкретно – захворів родич, друг чи колега. Втім тих, хто це робить просто так – дуже мало.

До теми В Україні створять реєстр донорів крові

У центрі приймають всі групи крові

"Хто вже здавав кров, ті частіше приходять, бо знають потребу центру. Вони слідкують за новинами на нашому сайті та в соцмережах – ми кожен понеділок публікуємо, якої групи не вистачає – і люди приходять за потреби", – розповіла медсестра Ганна Щербина.

Найбільше бракує в обласному центрі крові II позитивної групи. Однак, потрібні й інші.

Здебільшого, це негативні групи крові. Їх у природі менше, і у нас менше. Тому постійно потребуємо групи крові з негативними резус факторами,

– повідомила гендиректорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька.

Донорів поменшало через COVID-19

Зменшення кількості охочих здати кров, пов'язують зокрема і з коронавірусом. За словами медиків, вони ретельно слідкують за станом здоров'я донорів.

"Ми звертаємо увагу, щоб у людини не було симптомів застуди. Особливо за останній місяць дуже ретельно збираємо анамнез – чим вона хворіла, чим лікувалася. Наголошуємо, що є можливість вакцинуватися", – розповіла терапевтка Чернігівського обласного центру крові Тамара Кальна.

У Чернігові бракує донорів крові: дивіться сюжет 24 каналу



Безплатна можливість перевірити здоров'я

Медики просять людей здавати кров для порятунку життів, зазначаючи, що ця процедура не шкідлива для організму. Ба більше, навіть корисна. Наприклад, для людей з підвищеним тиском. Окрім того, це безплатна можливість перевірити своє здоров'я.

Кров перевіряють на гепатит B і С, сифіліс та ВІЛ. Людина, яка здає кров завжди знає про стан свого здоров'я. Ці результати отримують "на руки",

– підкреслила гендиректорка КНП Чернігівський обласний центр крові Лілія Бузницька.