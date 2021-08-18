Це показує, зокрема, отруйний метал, знайдений у скелетах віком 12 тисяч років. Зараз він має прямий вплив на те, що відбувається у нашому організмі.

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Про які масштабні наслідки мовиться у дослідженні

За словами вчених, під час дослідження перевіряли кістки з могильника в центральній Італії. Його використовували 12 тисяч років поспіль. Вони намагались простежити рівень концентрації свинцю в різні епохи.

Так, зі зростанням виробництва свинцю у світі, люди його більше поглинають. Ба більше, таке спостереження має масштабні наслідки для здоров'я населення через прогнозоване збільшення виробництва свинцю та інших металів.

Телефони та свинець

Цікаво, що вчені наголосили – телефон iPhone працює саме завдяки свинцю. Його використовують, щоб запаяти й з'єднати деталі.

Увага! Цей смартфон має 3,5 мільярда людей – тобто майже половина населення планети.

Хто найбільш вразливий до свинцю

Чим більше свинцю ми виробляємо, тим більше людей, швидше за все, поглине його у своє тіло. За словами професора Ігала Ерела, також дає великий токсичний ефект. Особливо вразливими до порушення мозку та нервової системи є діти.

Свинець також збільшує ризик високого кров'яного тиску та пошкодження нирок у дорослих, а також може спричинити викидень або передчасні пологи,

– зазначив професор.

Висновки

Вчені зазначили, що виробництво свинцю та інших металів буде зростати ще більше – через вимоги до електронних пристроїв, акумуляторів, сонячних батарей та вітрових турбін. З часом вони псуються і виділяють свою токсичність у повітря та ґрунт.

Після потрапляння свинцю до організму він поширюється в мозок, нирки, печінку та кістки. Тож науковці вважають, що потрібні жорсткі обмеження.

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