Нове дослідження лісових пожеж

Такі висновки зробили вчені після аналізу якості повітря в 745 найбільших містах світу у 2000 – 2016 роках. Отримані дані вони порівняли з динамікою загальної смертності та частотою розвитку хвороб легенів і серця.

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Науковці порівняли 65,6 мільйона смертей (з яких 15,1 мільйона виникли через серцево-судинні захворювання і 6,8 мільйона – через захворювань дихальних шляхів) з періодами реєстрації високого рівня задимлення від лісових пожеж.

Виявилося, що вже через дві доби після серйозного зростання змісту в повітрі мікрометрових частинок від лісових пожеж смертність від усіх причин серйозно збільшується.

В яких країнах наслідки пожеж найгірші

В Японії шкідливі речовини, які утворюються під час лісових пожеж, щорічно забирають приблизно сім тисяч життів. Такий високий показник вчені пов'язують з великою щільністю населення і близькістю до вогнищ стихійних лих.

У США, Китаї, Таїланді, ПАР і Мексиці від хвороб, спровокованих попелом і аерозольними частками, гинуть по 3 – 5 тисяч осіб щороку. Важливо, що в дослідженні брали участь лише кілька сотень міст. Отже, загальна смертність від диму лісових пожеж не 33,5 тисячі осіб на рік, а набагато більше.

Нещодавно вчені оцінили внесок лісових пожеж в поширення COVID-19. Дослідження показало, що забруднення повітря дрібними частинками сприяє зростанню кількості інфікованих.