Ризики аритмії зростали на 49%

Команда з Седарс-Синайського медичного центру вирішила визначити вплив омега-3 на ризики розвитку фібриляції передсердь – стану аномального серцевого ритму. Одні дослідження стверджують, що ризики залежать від дозування, інші вказують на відсутність такого взаємозв'язку. Тож тепер вчені провели метааналіз і вивчили дані понад 81 тисячі чоловіків і жінок у віці 65 років.

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Як проводили дослідження

Серед учасників, які брали омега-3 в дозуванні більше грама на добу, ризик фібриляції передсердь був вище на 49%.

Якщо лікар призначає високі добавки омега-3, то необхідно оцінити потенційні ризики і знати ознаки ранніх симптомів фібриляції передсердь, аби вчасно діагностувати хворобу,

– наголосила авторка дослідження Христина Альберт.

Фібриляція передсердь – що це? Фібриляція передсердь – фактор ризику утворення тромбів, інсульту, серцевої недостатності та інших хвороб серцево-судинної системи.

Ризики фібриляції передсердь

Найчастіше хвороба проявляється у чоловіків, а також на тлі високого артеріального тиску, ішемічної хвороби серця, ожиріння і діабету. Крім того, в групі ризику любителі інтенсивних вправ на витривалість, зокрема, марафонці.

Наразі більшість експертів сходяться на думці, що найкраще джерело омега-3 – риба в раціоні кілька разів на тиждень.