Наслідки повільної вакцинації: в Болгарії зросла смертність від СOVID

У Болгарії зросла смертність внаслідок коронавірусу. Уряд країни пов'язує це з повільними темпами вакцинації та вирішив ввести додаткові карантинні обмеження.

Треті за смертністю серед країн ЄС

У Болгарії збільшилася смертність від коронавірусу впродовж останніх тижнів. Показники смертності вивели країну на третє місце серед країн ЄС. Гірше показники тільки в Чехії і в Угорщині.

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Коротко про ситуацію з COVID-19 в Болгарії

Від початку пандемії в Болгарії жертвами коронавірусу стали 19 тисяч людей. За останній тиждень щодня помирає в середньому 41 людина.

Таку ситуацію в країні пов'язують з поширенням штаму Дельта і низьким показником вакцинації.

Темпи вакцинації рекордно низькі

Попри те, що в Болгарії люди мають доступ до чотирьох вакцин, схвалених ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson), в ній вакцинували лише 20% дорослого населення.

Уряд країни ввів більш жорсткі обмеження.

Низький рівень вакцинації змушує нас вводити ці заходи,

– зазначив міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров.

Які обмеження ввели

Наразі в Болгарії заборонили роботу кафе і барів після 23:00 години, також за столиками може бути не більше, ніж 6 відвідувачів.

Нічні клуби закриті повністю, а кінотеатри і театри працюють частково. Також скоротили місткість відкритих спортивних арен до 30%.

Нагадаємо, що уряд Чехії навпаки вирішив не вводити локдаун, попри погіршення ситуації з COVID-19. В уряді повідомили про високий рівень підготовки до можливого погіршення ситуації.

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