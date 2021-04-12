Струс головного мозку по частоті займає перше місце серед черепно-мозкових травм. Нове дослідження, проведене в США, показало, що від довгострокових наслідків травми в першу чергу страждають жінки.

Як відбувалося дослідження

Науковці вивчили 2 тисячі пацієнтів зі струсом головного мозку, більшість з них – чоловіки (67%). Середній вік добровольців становив 41-43 роки. До контрольної групи для порівняння вчені включили 299 пацієнтів з легкими ортопедичними травмами.

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Автори дослідження відзначили, що учасники чоловічої статі здебільшого мають низький рівень освіти й доходів, частіше вживали наркотики, і в основному їхні травми мали насильницький характер. Більшість жінок у цій групі живуть наодинці та мають в анамнезі депресію або тривожний розлад.

В ході дослідження учасники заповнювали анкету, в якій оцінювали своє самопочуття в різні періоди після отриманої травми: через тиждень, два тижні, три місяці, шість місяців і через рік. Опитування включало оцінку соматичного стану (головний біль, запаморочення, слабкість), емоційного фону (дратівливість, депресія) і когнітивних функцій (погана концентрація, проблеми з пам'яттю). Вчені також проаналізували симптоми посттравматичного розладу у цих пацієнтів.

Довготривалі наслідки струсу мозку

Результати показали, що абсолютна більшість пацієнтів обох статей (близько 90%) одужують протягом трьох місяців.

Однак у жінок значно частіше в порівнянні з чоловіками зберігаються довгострокові симптоми.

Деякі пацієнтки через рік скаржилися на труднощі з концентрацією і запам'ятовуванням, головні болі та підвищену стомлюваність. В основному це жінки 35-49 років.

Причини травм, будь то насильницькі або побутові, ніяк не впливають на ймовірність довгострокових наслідків. Вчені відзначили також, що терміни відновлення після травм інших частин тіла у чоловіків і жінок не відрізняються.