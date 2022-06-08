Наслідки війни: у МОЗ попередили про зростання онкологічних хвороб в українців

Щорічно близько 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Тож рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямком Програми медичних гарантій (ПМГ).

Чим раніше діагностувати онкологічну хворобу, тим легше її виявити. Але 2 роки пандемії COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії в Україну суттєво зменшили кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою.

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Тож у МОЗ застерігають, що через це в Україні буде зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що значною мірою буде впливати на ефективність та тривалість лікування.

Також необхідно враховувати і вплив війни на стан психічного здоров’я, внаслідок якого окремі хвороби можуть виявлятись на 10 – 15 років раніше ніж в середньому в популяції. З огляду на це ми рекомендуємо всім, хто перебуває в безпечних регіонах, за найпершої можливості потурбуватись про своє здоров’я та здійснити профілактичне відвідування лікаря,

– сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як виявити онкологію на ранніх стадіях

До програми медичних гарантів входить 6 медичних досліджень:

мамографія – обстеження молочних залоз;

гістероскопія – обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія – обстеження товстого кишківника;

цистоскопія – обстеження сечового міхура;

бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.

Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується:

консультація лікаря,

дослідження,

аналіз і опис результатів,

місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо.

Дослідження можна пройти безкоштовно за направленням лікаря, з яким укладена декларація, або за направленням лікуючого лікаря.

Кому дослідження призначають безкоштовно

Але варто зауважити, що для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження: мамографію та колоноскопію призначають після 40 років, а гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.

Пацієнти такого віку з направленням від лікаря можуть пройти дослідження безоплатно в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами.

Але пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення. В такому випадку дослідження також будуть оплачені Національною службою здоров’я України.

Потрібний заклад для проведення необхідного дослідження допоможе знайти оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16 – 77.

Зауважимо, що за прогнозами МОЗ після закінчення війни психологічної підтримки потребуватимуть щонайменше 15 мільйонів українців, з них близько 3 – 4 мільйонам потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

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