Про це Ляшко заявив під час брифінгу. Він закликав людей отямитися та усвідомити, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.

Важливо Антивакцинаторам у Рівному організували "екскурсію" COVID-лікарнями

Міністр охорони здоров'я рішуче розкритикував протестні настрої антивакцинаторів.

Це насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. В реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз,

– підкреслив Ляшко.

Ляшко також закликав українців:

вакцинуватися,

отримувати лише перевірену інформацію з офіційних джерел,

не вірити фейкам про вакцинацію.

Що відомо про акцію антивакцинаторів у Києві

У центрі української столиці 3 листопада проходить акція противників вакцинації від коронавірусу. Їхні основні вимоги:

скасування карантинних правил,

заборона примусової вакцинації.

Учасники акції протесту також виступають проти запровадження COVID-сертифікатів. Вони тримають плакати "Скажи ні COVID-паспортам", "Скажи ні дослідам над дітьми" та інші заклики скасування вакцинації.



У Києві влаштували акцію антивакцинаторів / Фото 24 канал (Аліна Туришин)



Люди виступають проти паспортів вакцинації / Фото 24 канал (Аліна Туришин)



Антивакцинатори принесли плакати / Фото 24 канал (Аліна Туришин)

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