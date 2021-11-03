Насмішка над медиками та рідними померлих, – Ляшко про акцію антивакцинації у Києві
Джерело:МОЗ України
У Києві 3 листопада противники вакцинації влаштували марш. На подію відреагував очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він назвав дійство глузуванням з медиків та рідних померлих від COVID-19.
Про це Ляшко заявив під час брифінгу. Він закликав людей отямитися та усвідомити, що в реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає.
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Міністр охорони здоров'я рішуче розкритикував протестні настрої антивакцинаторів.
Це насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. В реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз,
– підкреслив Ляшко.
Ляшко також закликав українців:
- вакцинуватися,
- отримувати лише перевірену інформацію з офіційних джерел,
- не вірити фейкам про вакцинацію.
Що відомо про акцію антивакцинаторів у Києві
У центрі української столиці 3 листопада проходить акція противників вакцинації від коронавірусу. Їхні основні вимоги:
- скасування карантинних правил,
- заборона примусової вакцинації.
Учасники акції протесту також виступають проти запровадження COVID-сертифікатів. Вони тримають плакати "Скажи ні COVID-паспортам", "Скажи ні дослідам над дітьми" та інші заклики скасування вакцинації.
У Києві влаштували акцію антивакцинаторів / Фото 24 канал (Аліна Туришин)
Люди виступають проти паспортів вакцинації / Фото 24 канал (Аліна Туришин)
Антивакцинатори принесли плакати / Фото 24 канал (Аліна Туришин)
COVID-19 в Україні: головне
- Ситуація з коронавірусом в Україні стрімко погіршується. Минулого тижня в Україні зафіксували абсолютний максимум із початку пандемії – майже 27 тисяч інфікованих. А минулої доби виявили 23 393 нових випадків зараження, 720 осіб померли.
- МОЗ закликає українців вакцинуватися, щоб уникнути госпіталізації та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.