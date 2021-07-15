Чи насправді біг допомагає побороти депресію: відповідь психолога

Часто можна почути поради на кшталт "йди в тренажерний зал або побігай і депресія мине". Втім, це складний стан у людини. Він може призвести до руйнівних наслідків.

Психолог Андрій Заєць розповів, чи є правда в таких порадах. Він пояснив, що у депресії є декілька складових.

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Яка буває депресія

Фізична активність допомагає боротися лише з однією з них. Це ключ до розуміння, чому комусь тренування допомагають долати депресію, а комусь – ні.

Це працює для якогось відсотку вибірки. У терапії це називають поведінкова активація,

– зазначив психолог.

Якщо коротко, то в депресії є 3 "голови":

біологічна – розлад нейромедіаторів у мозку; психологічна – нездатність відстоювати свої межі; соціальна складова – відчуженість, самотність, відчуття меншовартості.

"Фізична активність гарно справляється з біологічною частиною. Відбувається регуляція рівня збудження. При депресії рівень збудження знижений", – пояснив фахівець.

Одним із симптомів депресії є це нездатність піднятися, щось зробити, відсутність волі, нездатність підняти кінцівку, щоб, наприклад, піти зробити сніданок. Саме через фізичну активність, рівень збудження може піднятися, і тоді людина відчуває більше життєвих сил. Тоді вона здатна на більше, зокрема і і на турботу про себе.

"Але це працює не у всіх, бо дві інші "голови" можуть мати більший вплив. Якщо важка депресія, то поведінкова активація – це просто вийти у сквер біля дому і сісти на лавочку. Це вже суперова фізична активність", – додав Заєць.

Депресія – це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше 2 тижні) почувається пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення.