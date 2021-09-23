Насправді смартфони не дуже шкодять школярам – і ось, чому

Команда фахівців з Інституту поведінкової генетики вивчила дані про здоров'я і психічний розвиток майже 12 000 дітей. Всі вони середньому проводили перед екраном по 4 або 5 годин, не враховуючи шкільних занять і домашніх завдань.

Автори прийшли до несподіваного висновку: школярі, які проводять більше часу, втупившись в смартфони та планшети, зовсім не самотні і не комунікабельні. Виявляється, у таких дітей коло друзів навіть ширше.

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Це одне з небагатьох масштабних досліджень, яке говорить про "користь" ґаджетів. Загалом спостерігали за дітьми у віці 9 – 10 років.

Як пояснили такі неоднозначні висновки

Зрозуміло, що батьки висловлюють свою стурбованість тим, що нове покоління з дитинства звикає до смартфонів і інших дисплеїв. Є й низка досліджень, які стверджують, що часте використання гаджетів погіршує психічне здоров'я дітей. Інші вчені – не знаходять чіткої залежності самопочуття молоді від цифрових технологій та радять не поспішати з висновками.

Зв'язок між смартфоном та психічним здоров'ям

По-перше, вчені у новому дослідження з'ясували, що хлопчики витрачали в середньому на 45 хвилин більше на цифрові розваги. При цьому вони вибирали грати у відеоігри, тоді як дівчатка зазвичай – спілкування в соціальних мережах.

По-друге – і це важливіше – дослідження дійсно виявило зв'язок між тривалим екранним часом і поганою успішністю, недосипом або порушенням дисципліни. Однак вона була слабкою. Інші чинники, наприклад, соціально-економічний статус – впливали на ці параметри істотно сильніше.

По-третє, автори не виявили причинно-наслідковий зв'язок між екранним часом і певними проблемами з поведінкою або синдромом дефіциту уваги. Але деякі батьки частіше за інших використовують ґаджети, щоб відволікти дітей з проблемами в концентрації уваги.

І зрештою, аналіз показує, що екранний час корелює з кількістю друзів і знайомих дитини. За припущенням авторів, "соціальна природа такого використання екранного часу зміцнює дружні відносини між однолітками і дозволяє їм залишатися на зв'язку навіть коли вони далеко один від одного".

Недолік дослідження

Слід підкреслити, що попри значний обсяг вибірки, дослідження володіє тим же недоліком, що і більшість аналогічних робіт, присвячених екранному часі – про використання пристроїв звітують самі опитані. У цьому випадку можуть існувати значні розбіжності.