Насправі жорстокі відеоігри не провокують дітей на насильство: дослідження

Часто насильницькі відеоігри пов'язують з жорстокістю у реальному житті. Однак доказів, які підтверджують цей зв'язок, немає.

Ігри та жорстокість в реальному житті

Насправді жорстокі відеоігри не провокують дітей на насильство щодо людей у ​​реальному житті. Таких висновків дійшла докторка Агне Сузиделіт з Лондона. Вона досліджувала взаємозв'язок виходу нових ігор із сплесками агресії на прикладі поведінки хлопчиків від 8 до 18 років.

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Дослідниця розділила насильницьку поведінку на 2 типи:

щодо людей;

до власності, речей.

Виявилося, жорстокі ігри не сприяють зростанню насильства у суспільстві. Однак батьки повідомили, що після сеансів гри хлопчики з більшою ймовірністю трощили різні речі.

Ці результати дозволяють припустити, що жорстокі відеоігри можуть робити дітей більш збудженими і химерними, але цей ефект не переходить у насильство щодо інших людей – саме воно нас найбільше турбує,

– заявила Сузіделіт.

Ймовірно, як пояснила вона, річ у тім, що у відеоігри зазвичай грають удома, де менше можливостей виплеснути агресію. Ця неможливість виявити жорстокість є особливо важливою у випадку зі схильними до насильства хлопчиками.

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Вона вважає, що дослідження показало: обмеження продажу жорстоких ігор неповнолітнім не знизить рівень насильства у суспільстві.