Настав час посилити контроль, – Радуцький закликав штрафувати українців без масок

Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький закликав поліцію штрафувати за ігнорування макового режиму в публічних місцях. Саме такі порушення він назвав однією з причин стрімкого погіршення епідситуації.

Він також наголосив, що захисні пластикові щитки, які офіціанти, касири, адміністратори останнім часом використовують замість масок – не захищають від поширення недуги. Радуцький підкреслив, що це не є альтернативою медичним маскам.

Важливо Вперше за кілька місяців в Україні виявили понад 2 тисячі COVID-хворих за добу

Він зазначив, що вони просто змінюють напрямок руху потоку повітря, який ми видихаємо, "але це нічого принципово не змінює, якщо мовиться про закрите приміщення з поганою вентиляцією".

Михайло Радуцький – глава комітету з питань здоров'я нації "Маска на підборідді, пластиковий щиток – дорівнює відсутності маски. Прийшов час для Нацполіції і Держпраці згадати про вимоги законодавства і посилити контроль за дотриманням маскового режиму".

Тож він назвав причину нового рекорду за кількістю хворих на коронавірус. На його думку, це ігнорування карантину. Так, впродовж доби 26 серпня в Україні виявили понад 2 тисячі хворих на COVID-19. Це найбільша кількість від 6 червня.

"Ми бачимо все більше людей в транспорті, магазинах і інших приміщеннях з маскою на підборідді або взагалі без маски", – обурився депутат.

Коронавірус в Україні: головне

За 26 серпня в Україні виявили ще 2 033 хворих на COVID-19. На жаль, ще 66 пацієнтів померли. Натомість одужали від учора 1 253 людини.

Станом на 27 серпня в Україні виявили 2 280 203 хворих на коронавірус. 2 204 682 з них вже одужали, а ось з життя пішли 53 632 пацієнти.

В кінці 2020 року Верховна Рада прийняла 2 закони про відповідальність за порушення маскового режиму. Для громадян штраф становить – від 170 до 255 гривень, для юридичних осіб – від 3 400 гривень до 5 100 гривень.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису глави комітету з питань здоров'я Михайла Радуцького:

В Україні новий рекорд з вакцинації – 173 тисяч щеплень за добу. Водночас встановлено два антирекорди: виявлено 2 тисячі інфікованих на коронавірус та зафіксовано 66 летальних випадків. Це найбільші показники з початку червня.

Епідеміологічна ситуація фактично розвивається за сценарієм попереднього року. У 2020 році активне зростання кількості хворих спостерігалось із середини серпня, хвиля коронавірусу досягла піку 30 листопада.

Через більшу агресивність штаму "Дельта" цьогорічний спалах епідемії може розпочатись раніше. За прогнозами ВООЗ, це кінець вересня – початок жовтня.

Одна з причин стрімкого погіршення епідситуації – ігнорування карантинних обмежень. Ми бачимо все більше людей у транспорті, магазинах та інших закритих приміщеннях з маскою на підборідді або взагалі без масок.

Офіціанти, касири, адміністратори останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс. Їх ще називають "багаторазовою пластиковою захисною маскою".

Згідно з дослідженням вчених, вони не є альтернативою медичним маскам. Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрям руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією. Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила два закони щодо відповідальності за порушення маскового режиму. Для громадян штраф складає – від 170 до 255 гривень, для юридичних осіб – від 3,4 тисячі гривень до 5,1 тисячі гривень.

Українці втомились від карантинних обмежень. Крім того, частина людей вже пройшли повний курс вакцинації і вважають, що для них обмеження не працюють. Але вимога законодавства незмінна для всіх – у нас заборонено перебування в громадських спорудах і транспорті (це не стосується громадських місць на відкритому повітрі) без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот. Отже, маска на підборідді, пластиковий щиток – дорівнює відсутності маски. Настав час для Нацполіції та Держпраці згадати про вимоги законодавства та посилити контроль за дотриманням маскового режиму.