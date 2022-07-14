Натуральне – не завжди безпечне

В аптеках та магазинах продають безліч настоянок та бальзамів на травах. Вважається, що спирт витягує активні речовини з рослин, а отриману рідину можна використовувати для лікування різних захворювань.

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Люди помилково думають, що якщо щось натуральне, то воно безпечне. Але деякі трави, такі як живокіст і ефедра, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю. А ще трави можуть взаємодіяти з ліками, що відпускаються за рецептом і без нього, і викликати побічні ефекти або знижувати дію ліків.

Небезпека вживання настоянок та бальзамів

Приймаючи засоби на травах, люди не знають точно, яка доза їм потрібна, яку реакцію можуть викликати ці трави, як вони взаємодіють з іншими препаратами. Тому будь-які рослинні ліки також має виписувати лікар. Також настоянки та бальзами можуть викликати алергію, головний біль, безсоння, розлад шлунку.

А ще їх роблять на спирті, а отже, вони протипоказані дітям та вагітним жінкам. До того ж відомо, що безпечних доз алкоголю не буває. Якщо приймати настойки та бальзами щодня і не по дві краплі, а, наприклад, по склянці, то шкода від алкоголю точно перевищить будь-яку можливу користь трав, якщо вона є.

Тому виходить, що бальзами та настоянки на травах – це звичайний алкогольний напій, як і всі інші, лише зі специфічним смаком.