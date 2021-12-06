Про це попередила вчена Сара Гілберт, яка була в команді розробників вакцини Oxford-AstraZeneca. Вона закликала виділяти гроші на підготовку.

Важливо Як тримати імунітет у тонусі цілий рік

Професорка також не виключає, що в майбутньому розроблять і універсальну вакцину від грипу.

"Наступний вірус буде гіршим"

Вчена також наголосила, що теперішня криза вочевидь не остання. Втім варто навчитись робити висновки вже зараз.

Правду кажучи, наступний вірус може виявитись ще гіршим. Він може бути ще заразнішим, більш смертоносним, або і те, й інше,

– сказала Гілберт.

Ефективність вакцин

Професорка Сара Гілберт також попередила, що нинішні вакцини можуть виявитись менш ефективними проти штаму Омікрон. Однак, наразі це достеменно невідомо. Тому вона попросила людей бути обачними, оскільки новий варіант може поширюватися значно швидше.

До теми Штам Омікрон: назвали найпоширеніші симптоми та небезпеку для дітей