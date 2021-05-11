Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україні вдалося збільшити поставки COVID-вакцин до 42 мільйонів доз. Але він зауважив, що МОЗ не планують на цьому зупинятись.

До теми Дітям США дозволили вакцинуватися проти коронавірусу: від якого віку

Препарати повинні надійти до кінця 2021 року. Найближча партія повинна прибути до кінця травня.

Максим Степанов “Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer-BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer".

Так, до кінця травня в Україні очікують на постачання по COVAX – 1,4 мільйона доз вакцин AstraZeneca.

Після цього до кінця другого кварталу доставлять 500 тисяч доз вакцини Pfizer–BioNTech. Основні поставки цього препарату почнуться з липня. А загалом на 3 квартал 2021 передбачено постачання 4,5 мільйонів доз вакцин.

Також у МОЗ очікують, коли в Індії знімуть ембарго на постачання препаратів. Згідно з угодою, Україна повинна отримати ще 1,5 мільйона доз AstraZeneca (Covishield).

Які вакцини планують використовувати в Україні

Загалом в Україні впродовж 2021 року планують використовувати 4 види вакцин:

Pfizer–BioNTech – 20 мільйонів, Novavax (американська вакцина, яка зараз проходить реєстрацію) – 10 млн, Astrazeneca, Coronavac,

Максим Степанов “ Хочу підкреслити, що МОЗ, як ми і обіцяли, ми вакцинуємо усіх без виключення бажаючих громадян нашої країни у 2021 році. І ми будемо повністю забезпечені вакцинами ”.

Степанов також додав, що вже почав перемовини за постачання вакцин на 2022 та 2023 роки.