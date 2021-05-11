Наступна партія вакцин прибуде до кінця травня, – Степанов

Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин від різних компаній, зокрема 20 мільйонів від Pfizer–BioNTech. Вони повинні надійти до кінця 2021 року.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україні вдалося збільшити поставки COVID-вакцин до 42 мільйонів доз. Але він зауважив, що МОЗ не планують на цьому зупинятись.

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Препарати повинні надійти до кінця 2021 року. Найближча партія повинна прибути до кінця травня.

Максим Степанов “Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer-BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer".

Так, до кінця травня в Україні очікують на постачання по COVAX – 1,4 мільйона доз вакцин AstraZeneca.

Після цього до кінця другого кварталу доставлять 500 тисяч доз вакцини Pfizer–BioNTech. Основні поставки цього препарату почнуться з липня. А загалом на 3 квартал 2021 передбачено постачання 4,5 мільйонів доз вакцин.

Також у МОЗ очікують, коли в Індії знімуть ембарго на постачання препаратів. Згідно з угодою, Україна повинна отримати ще 1,5 мільйона доз AstraZeneca (Covishield).

Які вакцини планують використовувати в Україні

Загалом в Україні впродовж 2021 року планують використовувати 4 види вакцин:

Pfizer–BioNTech – 20 мільйонів, Novavax (американська вакцина, яка зараз проходить реєстрацію) – 10 млн, Astrazeneca, Coronavac,

Максим Степанов “ Хочу підкреслити, що МОЗ, як ми і обіцяли, ми вакцинуємо усіх без виключення бажаючих громадян нашої країни у 2021 році. І ми будемо повністю забезпечені вакцинами ”.

Степанов також додав, що вже почав перемовини за постачання вакцин на 2022 та 2023 роки.