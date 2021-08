Про це повідомив глава організації Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу 25 серпня. За його словами, варто підготуватись до наступних кількох місяців.

Як він повідомив, ситуація у світі загалом стабілізувалася. Втім, це навпаки має насторожити. Разом з тим, захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.

Наступні 3 місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї,

– зазначив глава ВООЗ.

Він також додав, що реальна кількість хворих по всьому світу суттєво відрізняється від офіційної статистики ВООЗ.

Увага! Раніше в організації заявляли, що через поширення Дельта-штаму, досягнення в боротьбі з пандемією можуть нічого не означати.

Коронавірус у світі: статистика

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 213,9 мільйона хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,5 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 632 тисячі з яких, на жаль, померли.

Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Іран, Індія, Бразилія та Велика Британія.

Текст допису ВООЗ:

After increasing for nearly two months, the global number of #COVID19 cases and deaths was stable last week.

But it is stable at a very high level – more than 4.5 million cases and 68,000 deaths.

Після збільшення випадків майже протягом двох місяці, загальна кількість захворювань і смертей від COVID-19 була стабільною минулого тижня. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 мільйона випадків та 68 тисяч смертей.