Про це повідомив глава організації Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу 25 серпня. За його словами, варто підготуватись до наступних кількох місяців.
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Як він повідомив, ситуація у світі загалом стабілізувалася. Втім, це навпаки має насторожити. Разом з тим, захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.
Наступні 3 місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї,
– зазначив глава ВООЗ.
Він також додав, що реальна кількість хворих по всьому світу суттєво відрізняється від офіційної статистики ВООЗ.
Коронавірус у світі: статистика
Джерело: Університет Гопкінса
- З початку пандемії по всьому світу виявили понад 213,9 мільйона хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,5 мільйона інфікованих.
- Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 632 тисячі з яких, на жаль, померли.
- Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Іран, Індія, Бразилія та Велика Британія.
Текст допису ВООЗ:
After increasing for nearly two months, the global number of #COVID19 cases and deaths was stable last week.
But it is stable at a very high level – more than 4.5 million cases and 68,000 deaths.
Після збільшення випадків майже протягом двох місяці, загальна кількість захворювань і смертей від COVID-19 була стабільною минулого тижня. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 мільйона випадків та 68 тисяч смертей.