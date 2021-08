Наступні 3 місяці стануть критичними, – ВООЗ закликали готуватися до нової хвилі пандемії

У Всесвітній оранізації охорони здоров'я спрогнозували нову хвилю пандемії коронавірусу. Глобально, вона відбудеться вже восени.

Про це повідомив глава організації Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу 25 серпня. За його словами, варто підготуватись до наступних кількох місяців.

Як він повідомив, ситуація у світі загалом стабілізувалася. Втім, це навпаки має насторожити. Разом з тим, захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні.

Наступні 3 місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї,

– зазначив глава ВООЗ.

Він також додав, що реальна кількість хворих по всьому світу суттєво відрізняється від офіційної статистики ВООЗ.

Коронавірус у світі: статистика

Раніше в організації заявляли, що через поширення Дельта-штаму, досягнення в боротьбі з пандемією можуть нічого не означати.

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 213,9 мільйона хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя щонайменше 4,5 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38 мільйонів пацієнтів з COVID-19, більш ніж 632 тисячі з яких, на жаль, померли.

Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Іран, Індія, Бразилія та Велика Британія.

Текст допису ВООЗ:

After increasing for nearly two months, the global number of #COVID19 cases and deaths was stable last week.

But it is stable at a very high level – more than 4.5 million cases and 68,000 deaths.

Після збільшення випадків майже протягом двох місяці, загальна кількість захворювань і смертей від COVID-19 була стабільною минулого тижня. Але вона стабільна на дуже високому рівні – понад 4,5 мільйона випадків та 68 тисяч смертей.