Національний проект Virobnik.ua, що показує, як створюються харчові продукти, якими українці користуються щодня, оголосив конкурс для крафтових виробників України. Про це стало відомо під час ефіру "Ранок на 24".

5 переможців конкурсу Virobnik.ua зможуть безплатно долучитися до спільноти відкритих брендів Національного Проєкту. А також – продемонструвати, як створюються продукти їх власного виробництва.

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Деталі конкурсу

В результаті, українці почнуть більше довіряти таким брендам. А бренди стануть відомі, як такі, що не приховують своє виробництво, а можуть на величезну аудиторію довести свої наміри створювати якісні та безпечні продукти.

У конкурсі можуть взяти участь усі крафтові виробники, які:

працюють в Україні;

використовують українську сировину.

Головна умова конкурсу

Головною умовою конкурсу є те, що всі складники продукту мають бути натуральними. Для участі в конкурсі необхідно написати листа на електронну адресу Проєкту – virobnik.ua@gmail.com. Відео переможців також покажуть в ефірі 24 каналу.

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Нагадаємо, що до національного проєкту Virobnik.ua вже доєдналися як і українські, так і міжнародні, представлені в Україні бренди. Їхній список можна побачити на сайті.

Головна мета проєкту – розширити рівень споживчих знань українців і дати можливість виробникам довести, що вони пропонують покупцям дійсно безпечні та якісні товари. Шукайте QR-код Virobnik.ua на упаковках продуктів та дізнавайтеся, як і з чого вони зроблені.