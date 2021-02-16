Національний проєкт "Виробник" запрошує крафтових виробників взяти участь у конкурі
Національний проект Virobnik.ua, що показує, як створюються харчові продукти, якими українці користуються щодня, оголосив конкурс для крафтових виробників України. Про це стало відомо під час ефіру "Ранок на 24".
Джерело:Virobnik.ua
5 переможців конкурсу Virobnik.ua зможуть безплатно долучитися до спільноти відкритих брендів Національного Проєкту. А також – продемонструвати, як створюються продукти їх власного виробництва.
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Деталі конкурсу
В результаті, українці почнуть більше довіряти таким брендам. А бренди стануть відомі, як такі, що не приховують своє виробництво, а можуть на величезну аудиторію довести свої наміри створювати якісні та безпечні продукти.
У конкурсі можуть взяти участь усі крафтові виробники, які:
- працюють в Україні;
- використовують українську сировину.
Головна умова конкурсу
Головною умовою конкурсу є те, що всі складники продукту мають бути натуральними. Для участі в конкурсі необхідно написати листа на електронну адресу Проєкту – virobnik.ua@gmail.com. Відео переможців також покажуть в ефірі 24 каналу.
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Нагадаємо, що до національного проєкту Virobnik.ua вже доєдналися як і українські, так і міжнародні, представлені в Україні бренди. Їхній список можна побачити на сайті.
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