Ба більше, одіозний ексглава МОЗ порівняв щеплення з нацистськими експериментами. Своє обурення спершу він висловив у коментарях до відео на сторінці МОЗ у фейсбуці. Потім продублював і на особистій.

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Мусій осоромився новою заявою

Як стверджує Мусій, над українцями "продовжують ставити експерименти". Він написав, що "жодних доведених і достовірних досліджень впливу вакцини проти SARS-CoV-2 як на вагітних, так і на плід не існує в природі".

Ба більше, за його твердженням, "жодна вакцина повних клінічних досліджень не пройшла", а всіх їх "дозволили лише для екстреного застосування". Далі він експресивно та з багатьма знаками оклику порівняв безпеку вакцинації для вагітних з нацистськими експериментами.

Мав надію, що експериментатори на людях, а особливо на вагітних, закінчилися з ліквідацією нацизму в 40-х роках минулого століття,

– написав він.

І додав: "виявляється, в деяких, не зовсім свіжих головах, людиноненависницькі ідеї продовжують жити. Коли ж ці виродки нажеруться? Нічого святого у вас немає".



Мусій обурився через вакцинацію вагітних / Скриншот

Про що мовилось у відео МОЗ

Лікар-імунолог Федір Лапій заявив, що "клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не виявили ніяких негативних наслідків щеплення від COVID-19". Мусій же назвав слова медика "маячнею".

"COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності. Бережіть себе, свою вагітність та свою дитину. Вакцинуйтеся від COVID-19", – закликали у МОЗ.

Важливо У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних та годуючих матерів

Як щеплення насправді впливає на вагітність

Історії про те, що щеплення викликає безпліддя і безліч проблем зі здоров'ям у майбутніх матерів – неправдиві.

Вчені переконують, що вакцини від коронавірусу не впливають на перебіг вагітності і на здатність зачати дитину.

Зокрема, британський Королівський коледж акушерів і гінекологів та інші провідні медичні організації не знайшли доказів, що вакцини впливають на фертильність.

Всесвітня організація охорони здоров'я також вважає, що вагітним жінкам потрібно зробити щеплення.

Ба більше, американські дослідники побачили, що антитіла від матері передаються плоду, тому теоретично в перші пів року життя малюк буде захищений від вірусу.

Що відомо про Олега Мусія

Джерело: Вікіпедія