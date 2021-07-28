Нацистські експерименти, – ексглава МОЗ Мусій обурився через заяву про вакцинацію вагітних
Джерело:фейсбук Мусія
Колишній міністр охорони здоров'я України у 2014 році Олег Мусій бурхливо відреагував на нещадавню заяву відомства. У ній мовилося, що вакцинуватися вагітним цілком безпечною і навіть необхідно.
Ба більше, одіозний ексглава МОЗ порівняв щеплення з нацистськими експериментами. Своє обурення спершу він висловив у коментарях до відео на сторінці МОЗ у фейсбуці. Потім продублював і на особистій.
До теми Чи можна вагітним вакцинуватися від коронавірусу в Україні
Мусій осоромився новою заявою
Як стверджує Мусій, над українцями "продовжують ставити експерименти". Він написав, що "жодних доведених і достовірних досліджень впливу вакцини проти SARS-CoV-2 як на вагітних, так і на плід не існує в природі".
Ба більше, за його твердженням, "жодна вакцина повних клінічних досліджень не пройшла", а всіх їх "дозволили лише для екстреного застосування". Далі він експресивно та з багатьма знаками оклику порівняв безпеку вакцинації для вагітних з нацистськими експериментами.
Мав надію, що експериментатори на людях, а особливо на вагітних, закінчилися з ліквідацією нацизму в 40-х роках минулого століття,
– написав він.
І додав: "виявляється, в деяких, не зовсім свіжих головах, людиноненависницькі ідеї продовжують жити. Коли ж ці виродки нажеруться? Нічого святого у вас немає".
Мусій обурився через вакцинацію вагітних / Скриншот
Про що мовилось у відео МОЗ
Лікар-імунолог Федір Лапій заявив, що "клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не виявили ніяких негативних наслідків щеплення від COVID-19". Мусій же назвав слова медика "маячнею".
"COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності. Бережіть себе, свою вагітність та свою дитину. Вакцинуйтеся від COVID-19", – закликали у МОЗ.
Важливо У ВООЗ оновили рекомендації щодо щеплення вагітних та годуючих матерів
- Історії про те, що щеплення викликає безпліддя і безліч проблем зі здоров'ям у майбутніх матерів – неправдиві.
- Вчені переконують, що вакцини від коронавірусу не впливають на перебіг вагітності і на здатність зачати дитину.
- Зокрема, британський Королівський коледж акушерів і гінекологів та інші провідні медичні організації не знайшли доказів, що вакцини впливають на фертильність.
- Всесвітня організація охорони здоров'я також вважає, що вагітним жінкам потрібно зробити щеплення.
- Ба більше, американські дослідники побачили, що антитіла від матері передаються плоду, тому теоретично в перші пів року життя малюк буде захищений від вірусу.
Що відомо про Олега Мусія
Джерело: Вікіпедія
- 27 лютого 2014 року його призначили міністром охорони здоров'я України.
- Вже 1 жовтня 2014 року Кабінет Міністрів відсторонив Олега Мусія від виконання повноважень.
- Він неодноразово перешкоджав медичній реформі.
- Саме Мусій є співавтором закону про вбивство міжнародних закупівель ліків, завдяки яким важкохворі українці чи не вперше отримали доступ до безкоштовних якісних медикаментів.