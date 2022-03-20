Медичний супровід вагітної безплатний

У НСЗУ, зокрема, наголосили, що жінки, які переїхали в інші регіони країни через бойові дії, можуть отримати необхідну їм медичну допомогу безоплатно.

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Також безоплатні послуги будуть для породіль, які залишився в регіонах, де доступ до меддопомоги ускладнений через бойові дії, і є необхідність змінити лікарню.

Незалежно від терміну вагітності, а також того, чи ставала вагітна раніше на облік – вона може обрати будь-яку найближчу лікарню, яка надає медичну допомогу за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" та розраховувати на медичний супровід безоплатно,

– йдеться у повідомленні НСЗУ.

Увага! Щоб знайти ці заклади, зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77. Оператори допоможуть знайти найближчу лікарню. Звернутися можна без направлення, якщо є декларація з лікарем первинки.

Чи потрібне направлення?

Направлення може бути як електронним, так і паперовим.

У Нацслужбі здоров'я наголосили, що в умовах воєнного стану лікарі готові йти назустріч пацієнтам і приймати їх без направлення.

Реєстрація новонароджених в умовах війни

Нагадаємо, що МОЗ України спростило процедуру реєстрації новонароджених в умовах воєнного стану. Зокрема, якщо пологи відбулись поза межами закладу охорони здоров'я, документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва (за формою 103/о) зможуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів або проводили перший огляд новонародженого.

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